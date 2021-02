L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Turris e Palermo.

Non sarà del match Santana, che non è partito col pullman della squadra, Clicca qui per il video





Oltre a lui, assenti gli infortunati Doda, Odjer e Almici. Tornando al capitano, sabato ha accusato un po’ di dolori ma è rimasto in campo per oltre un’ora di gioco. Nella lista degli assenti figura anche lo squalificato Luperini. A centrocampo De Rose è certo di un posto, mentre per le altre due maglie è corsa a tre fra Broh, Palazzi e Martin.