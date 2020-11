L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Franco Fabiano, allenatore della Turris:

«Palermo? È un impegno importante – ha ammesso il tecnico Franco Fabiano – su un campo dove si è fatta la storia del calcio italiano. È uno stimolo per noi. Adesso troviamo una squadra rinfrancata nei risultati, con maggiore autostima, più forte nella qualità e nella mentalità».





«Signorelli non è ancora al cento per cento – conclude Fabiano – è inutile portarlo con noi a Palermo se non sta in condizione».