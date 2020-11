L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«Abbiamo lavorato in maniera tranquilla – ammette Boscaglia – sappiamo che il tour de force non è finito. Chi è rientrato dal Covid-19 non è al 100%, altri sono ancora fuori. Abbiamo rifiatato un po’, qualche situazione va migliorata, ma siamo pronti. Peretti e Palazzi non ci saranno. Non ci sarà

nemmeno Corrado, ma precauzionalmente perché il ragazzo è guarito. Valente invece è aggregato alla squadra. Non sentiamo la mancanza di nessuno, anche se vorrei avere tanti dubbi prima della partita. Abbiamo avuto risposte importanti da parte di tutti. Avere delle alternative, poter cambiare qualcosa in corsa e avere giocatori di qualità è importante. Non solo davanti, ma anche a centrocampo e in difesa. In avanti siamo abbastanza tranquilli e completi».



«Quando difende e contrattacca, la Turris è pericolosa. Dobbiamo cercare di giocare con aggressività e furore agonistico, consapevoli di affrontare una partita alla nostra portata, ma contro un’ottima squadra, in una buona posizione di classifica, con giocatori di qualità. Sono liberi di testa e hanno una loro fisionomia, vanno presi con le pinze».







«Noi gli avversari li guardiamo perché possono cambiare atteggiamento anche a partita in corso. Dobbiamo avere una nostra fisionomia e capire i punti forti e i punti deboli dell’avversario. Li guardiamo, ma non possono condizionarci più di tanto. Se a livello tattico ci sono cose che non vanno, è necessario il piano B o il piano C. Senza conoscere l’avversario, non puoi

averlo. Noi non temiamo nessuno: possiamo vincere contro tutti, ma se non giochiamo con aggressività e furore, possiamo perdere contro tutti. Bisogna essere consapevoli di questo, se caliamo di concentrazione facciamo fatica».