L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. La squadra di Pergolizzi si è mostrata più forte dell’emergenza. Difesa a tre, a quattro, tridente in avanti o due punti: il tecnico le ha provate tutte per poter andare avanti con i pochi uomini a disposizione. Nonostante le difficoltà, i punti parlano chiaro: nove su nove, tre vittorie consecutive e una vetta più al sicuro di prima. Il Savoia non è riuscito a sfruttare il match ball col Castrovillari di qualche settimana fa e il Palermo è riuscito ad allungare il distacco nel momento più complicato della stagione. Pergolizzi ha dovuto fare a meno di titolari importanti per infortuni e squalifiche. Un gioco di incastri che finora ha detto bene al Palermo, capace solo di vincere a dispetto delle defezioni.