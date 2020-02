L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza del Palermo che sta per volgere al temrine. Vaccaro e Martinelli hanno scontato la squalifica e saranno a disposizione per la Cittanovese. Ricciardo a breve tornerà in gruppo e a quel punto rimarrà da attendere soltanto Doda, che continua ad allenarsi a parte. Per i rosa spunta qualche raggio di sole dopo la tempesta dell’ultimo mese e adesso puntano a mantenere invariata la propria rotta verso la Serie C.