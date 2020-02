L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Cittanovese e Palermo, in programma alle ore 15 di domenica 9 febbraio. I calabresi, così come per la sfida contro il Savoia, hanno acconsentito a posticipare la gara di mezz’ora rispetto all’orario iniziale. Inoltre, hanno indetto la “giornata giallorossa”, dove non saranno validi abbonamenti o biglietti a prezzo ridotto, ma i bambini al di sotto dei 10 anni potranno entrare gratis, tranne che in tribuna coperta.