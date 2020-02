L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prestazioni del Palermo. Il 2020 non è iniziato come il 2019, ma i rosa sono la squadra che fa più punti di chiunque nel Girone I. Cinque partite, quattro vittorie e un pareggio, per un totale di 13 punti. Un ruolino di marcia quasi impeccabile, macchiato dalla rete subita nei minuti finali nella sfida contro il San Tommaso. La sfida della scorsa domenica contro l’FC Messina era una sorta di scontro diretto tra le due “regine” del 2020, ma il campo ha premiato gli uomini di Pergolizzi. Nel resto della D, le uniche squadra ad aver raccolto più punti del Palermo nel 2020 sono quelle che hanno giocato più partite: Arconatese (15 punti), Nibbionnoggiono (14 punti) nel Girone A e Campodarsego (14 punti). Con sole cinque partite giocato, nessuno è riuscito ad ottenere più punti.