Francesco Ferraro, allenatore della Cittanovese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Diretta Stadio Lunedì”. Ecco quanto affermato: «Dobbiamo salvarci il prima possibile. E’ andato via un calciatore importante come Silenzi, ma sono arrivati tre acquisti. Abbiamo anche i palermitani Neri e Costa, chissà se giocheranno domenica. Savoia più forte del Palermo? La scorsa settimana mi ha chiamato la stampa di Torre Annunziata e ho dichiarato che il Savoia gioca bene, anche se loro hanno riportato che sono i più forti. Dopo la sfida col Palermo, farò un pronostico sulla vittoria del campionato. Adesso preferisco non parlare. Fino a qualche anno fa era un sogno vedere il Palermo a Cittanova. Un’eventuale sconfitta non sarebbe un dramma, il nostro campionato non finirà domenica. La partita della vita sarà Savoia-Palermo, non questa. I rosa hanno giocatori importanti come Floriano. Gli under dei rosanero sono veramente forti e ciò fa la differenza in Serie D».