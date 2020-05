L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della ragazza risultata ancora positiva al Coronavirus in Sicilia. Il 5 maggio – scrive il quotidiano – era tornata da Milano. Era risultata negativa ai tre tamponi e aveva deciso di fare ritorno in casa della madre, a Partinico. Ieri però è ricominciato l’incubo: di nuovo positiva al coronavirus. Stefania La Fata, 30 anni, di Trappeto, da ieri è ricoverata all’ospedale Civico: «E ci risiamo, due tamponi, entrambi di nuovo positivi -scrive-. Ricomincia di nuovo il calvario, si ricomincia da zero, di nuovo ricovero in ospedale, esami, torture, terapie e soprattutto male e sofferenza. Lotto ormai da marzo, e mai mi sarei aspettata di essere ancora positiva e ricominciare da capo. Lui non si arrende, il Covid-19… ma nemmeno io..!!! Voi uscite pure senza le mascherine, create assembramenti. Purtroppo c’è chi ancora non ha proprio capito un c… di questo virus. Gente ignorante e incosciente».