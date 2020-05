L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della corsa per la riapertura dei lidi balneari a Palermo. Circa 4 metri di distanza tra un ombrellone e l’altro e poi c’è l’incognita delle cabine: l’anno scorso la società Italo-Belga di Mondello riuscì a vendere 600 abbonamenti, un risultato che sembra impossibile da raggiungere anche perché ancora non si sa ancora quante «capanne» si potranno piazzare e soprattutto se sarà possibile garantire le indispensabili condizioni di sicurezza richieste dalle normative. Gli operai sono al lavoro per sistemare la spiaggia in attesa della partenza fissata per il 6 giugno: l’ipotesi è che, almeno inizialmente, verranno montati i lidi attrezzati per poi definire la strategia per un’estate che sarà completamente diversa dalle altre – scrive il quotidiano -.