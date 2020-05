L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle dimissioni del vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, arrivate ieri al termine del CDA. «Il Consiglio — si legge in una nota del club — ha preso atto e accettato le dimissioni di Tony Di Piazza da vicepresidente della società, in seno alla quale ha però mantenuto il ruolo di consigliere. Dimissioni preannunciate e che muovono da alcuni fraintendimenti, probabilmente conseguenti anche alla distanza, rispetto ai ruoli e compiti interni alla società». Nelle scorse settimane c’era stata qualche uscita del vicepresidente che non era andata giù agli altri componenti del club e lo stesso Di Piazza nei giorni scorsi aveva già maturato la decisione di dimettersi. Ieri la sua scelta è stata ratificata nel corso del cda.