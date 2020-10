Gds: "Trapani, vanno via il tecnico Di Donato e capitan Evacuo. Oggi la parola fine?"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Di Donato si è dimesso «Avevo detto si al Comitato – dice Di Donato – ho aspettato che prendesse la società, ma così non è stato, e sarei stato disposto ad andare a Catanzaro anche con i ragazzini. Mentre a Pellino ho subito detto di no. Purtroppo questo miracolo non è avvenuto hanno interrotto le trattative ed ho mandato la lettera di rescissione unilaterale da parte mia». Anche il capitano Felice Evacuo ha chiesto ed ottenuto la risoluzione contrattuale con la società granata