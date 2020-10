L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli anti-Covid. Il Viminale è pronto a fornire un ulteriore supporto, con attività straordinarie e – se serve – l’ausilio dell’esercito. Nuove precauzioni sono già in arrivo, dall’obbligo di mascherine all’aperto in tutto il Paese a possibili limitazioni sugli orari di chiusura di pub e ristoranti, fino alle norme ferree sul contingentamento delle presenze in strutture sportive e ricreative come teatri e cinema.