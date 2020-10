L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nel Palermitano. Nuovo record in Sicilia con 190 contagi nelle ultime 24 ore, di cui 63 nel Palermitano, e ci sono anche due vittime: un catanese di 87 anni e una donna di 81 residente a Trapani e in degenza a Palermo. Nel capoluogo, due agenti della polizia municipale sono risultati positivi al test sierologico e messi in isolamento domiciliare.