L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle richieste di Boscaglia. Domani si conclude la sessione di mercato e il tecnico non intende accontentarsi della rosa a disposizione. «Sì, più chiaro di così non posso essere». Si tiene d’occhio Luperini del Trapani, ma è necessario attendere il “liberi tutti” che potrebbe arrivare oggi dopo l’estromissione dalla C. Boscaglia si attende almeno un elemento per completare il centrocampo, ma anche in attacco. Sagramola e Castagnini hanno seguito in passato Piccolo della Cremonese, che ieri ha ratificato la risoluzione del contratto.