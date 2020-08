L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Sandro Porchia è il nuovo direttore sportivo e adesso l’obiettivo è riempire la casella dell’allenatore. In pole due nomi su tutti: Alberto Gilardino e Daniele Di Donato. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno in Sicilia, visto che da giocatori hanno vestito tutti e due la maglia del Palermo. Ma in lizza c’è anche un altro ex rosa: Oscar Brevi.