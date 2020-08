L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sardegna. Si lavora per far ripartire in sicurezza i turisti e quei lavoratori che hanno effettuato il tampone rinofaringeo e che si trovano ancora in isolamento nei luoghi di villeggiatura. Un vero e proprio ponte aereo e navale con mezzi dedicati ad ospitare chi è in quarantena perché positivo ai test o risulta tra i “contatti stretti”.