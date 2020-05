L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Pino Pace, presidente del Trapani e anche della Camera di commercio della città: «Le riforme, quelle fatte con intelligenza, sono sempre un’opportunità. E queste le devono proporre i controllori e non i controllati. Se si dovesse riprendere saremo pronti? Certamente, non credo che 5-7 giorni di riposo forzato possano creare problemi ad atleti professionisti. L’import ante sarà farsi trovare pronti quandosi tornerà a giocare. Chi mi conosce sa che ho sempre cercato una soluzione ai problemi, se però questi problemi vengono portati in tribunale evidentemente le parti in causa non sono riuscite a trovare un accordo. A quel punto devi accettare le decisioni che altri prenderanno per te. Io sono arrivato quando ormai si era già nelle aule giudiziarie. Spero che chi decida lo faccia anche nell’interesse della città».