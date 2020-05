Mattia Felici, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero: «Non è un mistero che noi tutti vorremmo terminare e vincere il campionato sul campo ma è oggettivamente difficile, forse siamo l’unico club tra i 166 della serie D con reali possibilità economiche ed organizzative per riprendere al più presto l’attività agonistica secondo i rigidi protocolli sanitari. Per questo, da quello che leggo sui giornali, è possibile che questa settimana possa essere sancita la conclusione del torneo e di conseguenza la nostra promozione. Abbiamo dominato questo campionato fin dalla prima giornata a Marsala, è stata davvero una stagione esaltante. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia rosanero, un onore che in passato hanno avuto tanti campioni. In molti mi paragonano ad Ilicic, è superfluo ammettere la mia gratitudine per questo paragone, ma so benissimo che devo crescere tantissimo per meritarmi un simile complimento, lo stesso Josip ha impiegato alcuni anni per diventare il fenomeno di oggi».