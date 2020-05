L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla delicata situazione del Catania. Secondo i pm Fabio Regolo e Adriana Tasciotti, «la società è fortemente indebitata, ha uno squilibrio finanziario indotto da una struttura reddituale insufficiente che la rende incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni». I debiti accertati con l’erario sono di circa 14 milioni di euro, altrettanti sono in via di accertamento. Da aggiungere una massa debitoria con il Credito sportivo per il mutuo del centro sportivo e i debiti con i fornitori, che dovrebbero ammontare intorno ai 50 milioni.