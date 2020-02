L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Trapani. Il Cittadella si è rivelata una squadra ostica da affrontare. Un vero peccato la marcia indietro: quella vista sabato non sembrava la squadra costruita da Castori, ma solamente una brutta copia. La battuta d’arresto complica i piani salvezza del Trapani, si è allungato il divario con la zona salvezza e il gap è di otto punti. La speranza è che Castori riesca a trovare la ricetta giusta per fare ripartire il Trapani. Il tempo a disposizione per salvarsi è sempre meno.