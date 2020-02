L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Marsala, sempre più in caduta libera dopo la sconfitta di Acireale. Ci si mette anche il “caso” Balistreri che in serata darà delle spiegazioni. La squadra azzurra è sempre più sola al quartultimo posto con 19 punti: «Sapevamo -afferma Terranova- che questo inizio di 2020 sarebbe stato difficile e, purtroppo, i timori della vigilia hanno trovato fondamento. Ce l’abbiamo messa sempre tutta, ma abbiamo affrontato quasi tutte le grandi, a partire dal Palermo in trasferta per arrivare al Giugliano, al Savoia e, per ultimo, fuori casa, all’Acireale, che ci ha piegati per 2 a 1. A dire il vero, anche se la dea bendata nelle altre gare non ci ha certo aiutati, l’unico vero passo falso lo abbiamo commesso in casa col Nola. In quella occasione erano necessari i tre punti; ma ne abbiamo colto soltanto uno. Oggi con un risultato diverso avremmo due punti in più, così come è vero che i campani ne avrebbero due in meno e non sarebbero in una botte di ferro come lo sono adesso a quota 30».