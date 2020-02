L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Licata. L’allenatore Campanella è stato critico con i propri giocatori dopo la sconfitta di Nola: «Qualche atleta – commenta mister Giovanni Campanella – si è forse convinto che il più è fatto, ma non è così. Alla luce degli ultimi risultati la quota salvezza è aumentata e per questo motivo dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere il nostro obiettivo. A Nola nonostante il Natale sia passato da un po’ di tempo, abbiamo fatto due regali alla squadra di casa che alla fine ha vinto conquistando altri tre punti importanti. Noi, invece, dal canto nostro abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a mettere la palla dentro ed alla fine abbiamo subito la sconfitta. La salvezza è ancora lontana e se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo riprendere il nostro cammino. Nel girone di ritorno abbiamo ottenuto solo quattro punti e questo non è assolutamente positivo visto che stiamo rischiando di vanificare quanto di buono fatto nel girone d’andata. Già oggi alla ripresa degli allenamenti ci saranno chiarimenti negli spogliatoi perché dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza». Novità, in settimana, potrebbero esserci anche sul fronte del mercato. Secondo alcune indiscrezioni, al momento non confermate dalla dirigenza licatese, i gialloblu’ si starebbero interessando a Giuseppe Madonia, fantasista ex Trapani ma anche con un passato con la maglia del Licata. Il giocatore, infatti, se si raggiungerà l’accordo, potrebbe arrivare in riva al Salso già nei prossimi giorni e se mister Campanella lo reputerà idoneo, potrebbe essere impiegato contro la compagine calabrese.