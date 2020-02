L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui campionati giovanili Under 15 e 17. Nel campionato U15 Adelkam e Accademia Siracusa vanno ko. Cade l’imbattibilità dell’Adelkam, sconfitto nel confronto diretto con il Calcio Sicilia che si porta a -5. L’Accademia Trapani fa poker al Marsala e resta sulla scia del Calcio Sicilia staccato di due lunghezze. Il Girone E regala una nuova capolista solitaria, la Game Sport Ragusa. I ragusani, dopo aver battuto nel derby i Ragusa Boys, sono primi da soli a quota 39 punti. Nel girone B tutto resta immutato, con il Palermo che si impone 7-2 sul Bagheria e resta a +9 sul Ribolla. Resta incollato al terzo posto Il Calcetto che batte a domicilio il Monreale 1-0. Rosanero in testa anche anche nel Girone B U17, vincendo 2-0 contro la Fortitudo Bagheria. Brutta sconfitta per il Ribolla, superato per 3-0 in casa dal Cei.