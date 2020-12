L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul centro sportivo del Palermo.

Il Comune di Torretta ha aggiudicato l’affidamento del campo comunale ai rosa, che inseriranno l’impianto nel progetto per il centro sportivo di proprietà del club rosanero. Entro il 31 gennaio si procederà alla sottoscrizione del preliminare d’acquisto dei terreni adiacenti alla struttura.





La convenzione ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni, con canone annuo di concessione pari a 12.600 euro più Iva, compensabili con eventuali opere svolte nell’impianto.

Anche Tony Di Piazza parteciperà all’investimento «Inizialmente – ammette il presidente Mirri – la mia proposta era di fare una newco immobiliare per trovare nuove risorse. Questa soluzione non era gradita a Di Piazza, che propose di farla prevedendo i 15 milioni destinati alla società. Il compromesso è stato quello di finanziarlo con strumenti di lungo periodo come un mutuo, piuttosto che togliere risorse alla società. Cercheremo di ottenerlo da banche o dal Credito Sportivo, con cui siamo in contatto da mesi e c’è ampia disponibilità».