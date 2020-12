L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo alla sfida contro il Foggia.

Oltre alle condizioni di Corrado, Boscaglia deve tener conto di Rauti, uscito malconcio dal terreno di gioco dopo uno scontro in area non sanzionato dall’arbitro. L’attaccante di proprietà del Torino, nella giornata di ieri, si è allenato, ma potrebbe non essere rischiato nella sfida dello “Zaccheria”.





Saraniti, invece, è entrato in diffida, dunque al prossimo cartellino giallo verrà squalificato.