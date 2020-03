L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stop della Serie D a causa dell’allarme Coronavirus. Un’intera giornata di campionato rinviata, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, per permettere a tutte le società della quarta serie di adeguarsi immediatamente alle misure previste per evitare possibili contagi. Due domeniche senza Serie D, considerando la pausa prevista tra due settimane per il Torneo di Viareggio. Si potrebbe tornare in campo il 22 marzo, quando il Palermo affronterà il Savoia al “Giraud”. Gli uomini di Pergolizzi, di colpo, si ritrovano a preparare il big match con due settimane d’anticipo.