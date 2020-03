L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stop della Serie D a causa dell’allarme Coronavirus. Il 27° turno di campionato è rinviato a data da destinarsi. Se la Serie D dovesse tornare in campo il 22 marzo, ovvero nel giorno in cui è in programma la 28ª giornata, lo farà a porte chiuse sul campo del Savoia. La sfida col Corigliano andrà recuperata successivamente. La prossima settimana, la Lega comunicherà il nuovo calendario. L’ipotesi più probabile è l’inserimento della giornata mancante in un turno infrasettimanale dopo Pasqua. Difficile, invece, che la mancata disputa delle gare di questo fine settimana possa provocare uno scivolamento dell’intero calendario, con le partite in programma domenica da recuperare dopo l’ultima giornata (in programma il 3 maggio). Questo scenario provocherebbe infatti lo spostamento dei play-off, dei play-out e della poule scudetto, previsti per il 10 maggio. Non è da escludere un recupero dopo la pausa del 15 marzo, organizzata per il Torneo di Viareggio, che rischia di non disputarsi.