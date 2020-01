L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul gran numero di tifosi rosanero pronti a sostenere il Palermo a Ragusa. E’ già stata superata quota 700 tagliandi emessi per il settore ospiti, ma è certa la presenza di palermitani anche in altri settori dello stadio “Aldo Campo”. La Questura di Ragusa, proprio in vista di un’affluenza record di sostenitori rosanero, ha autorizzato il Marina di Ragusa ad ampliare i posti dedicati ai tifosi ospiti. Non solo la Tribuna B, giudicata insufficiente per contenere tutti i palermitani, ma anche la Tribuna C sarà aperta agli ospiti. Il tutto per un totale di 1.100 biglietti messi a disposizione: la Tribuna B può contenere al massimo 750 persone, mentre le restanti 350 andranno nella Tribuna C, che è di fatto una delle curve dell’impianto ragusano. Non mancheranno, però, i tifosi del Palermo in Tribuna A. Diverse persone hanno acquistato i biglietti sul posto e seguiranno la partita dalla tribuna centrale dello stadio, per quello che si annuncia come un vero e proprio esodo. Da tre mesi, d’altronde, il Palermo non viaggia all’interno dei confini regionali e per molti sostenitori, quella di domani sarà un’opportunità per tornare a seguire la squadra di Pergolizzi in trasferta.