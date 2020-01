L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su Andrea Calzavara, arbitro designato per Marina di Ragusa-Palermo. I rosa lo hanno già incontrato in occasione della sfida interna col Savoia, col risultato di un gol annullato per un fuorigioco dubbio e un cartellino rosso ai danni di Ficarrotta. Non un direttore di gara benevolo per i rosa. Il direttore di gara lombardo, oltretutto, nelle due gare del Girone I arbitrate finora, è stato a dir poco severo. Tre espulsi in totale, con Ficarrotta «vittima» del suo cartellino rosso nel precedente col Palermo e con altre due espulsioni comminate in occasione di Licata-Nola. In totale, nel girone del Palermo, Calzavara ha estratto sedici cartellini gialli e tre rossi in due sole partite. Considerando anche gli altri gironi, invece, ha diretto dodici partite con 66 ammoniti e sei espulsi. Di certo non un arbitro permissivo, statistiche alla mano.