L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla stagione balneare in Sicilia. C’è molta perplessità sulla gestione delle spiagge libere. I sindaci sono preoccupati perché si potrebbero trovare ad affrontare i villeggianti senza mezzi e addetti alla sorveglianza. Taravella, sindaco di Campofelice di Roccella, afferma: “A Campofelice abbiamo due chilometri di lungomare affidato ai privati e altri sette che sono liberi. Abbiamo pensato di coinvolgere i giovani della Protezione civile che si sono spesi in maniera encomiabile durante l’emergenza o magari di assumere vigili urbani stagionali ma, in entrambi i casi, non possiamo affrontare da soli queste spese e quindi servirebbe un intervento della Regione che, peraltro, è stata molto disponibile”.