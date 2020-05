L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ok del Comune di Palermo ad altri 4 mercatini rionali. L’ordinanza predisposta dall’assessore alle Attività produttive, Leopoldo Piampiano, prevede il via libera dei mercati di via Titone (si svolge il lunedì con 150 concessionari su un’area di 6.390 metri quadrati), quello di viale Francia (martedì, 178 concessionari su u n’area di 6.550 mq), viale Campania (mercoledì, ampiezza di 6770 mq e 252 concessionari presenti) e allo Zen (giovedì, 178 concessionari su 6.620 metri quadrati). All’appello mancano ancora 13 zone. Per il sindaco, Leoluca Orlando, questa ordinanza è «un ulteriore segnale di apertura, che segue la verifica dell’andamento dei mercati già autorizzati. Confidiamo come sempre nella collaborazione dei commercianti e nel comportamento responsabile dei consumatori perché le attività si svolgano in modo sereno e sicuro per tutti».