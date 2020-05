L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla donna incinta ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cervello di Palermo. E’ positiva al Coronavirus ed è la più giovane paziente tra i malati gravi di Covid-19 in Sicilia. Originaria del Bangladesh, ma residente da tempo nel capoluogo, è atterrata la settimana scorsa all’aeroporto “Falcone e Borsellino” dopo uno scalo a Roma. Il personale dell’Asp e della Protezione Civile regionale si è messo alla ricerca delle persone venute a contatto con la paziente per eseguire i tamponi.