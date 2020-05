L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui bonus per Colf e badanti. L’Inps ha attivato da ieri il servizio per le richieste del bonus di 500 euro al mese rivolto ai lavoratori domestici conviventi che hanno rapporti di lavoro per almeno 10 ore alla settimana. Nunzia Catalfo, lo ha giudicato un «sostegno concreto». L’onere complessivo per lo Stato potrebbe arrivare a 460, 3 milioni per il 2020. Per fare la richiesta bisogna essere in possesso del Pin Inps, dello Spid, o della Carta nazionale dei servizi (Cns) o del Cie, la Carta di identità elettronica.