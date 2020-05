L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli per la riapertura. Il bando per reclutare 60 mila assistenti civici diventa il caso di giornata, criticato da maggioranza e opposizione. Il Viminale non sapeva nulla dell’ipotesi. Un cortocircuito che spinge Conte a convocare un vertice con Boccia, Lamorgese e Catalfo. Forte contrarietà all’idea di Boccia è emersa anche nelle forze di governo. Matteo Renzi da Italia Viva parla di «follia». «Siamo perplessi, ma troveremo una soluzione», dice il capo politico M5S Vito Crimi. Giorgia Meloni dall’opposizione denuncia una «deriva autoritaria» del governo.