L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Catania. La Sigi Spa ha ufficializzato a Finaria l’offerta per l’acquisizione del club rossazzurro. Sul piatto della bilancio è stato posto un milione, sostanzialmente per l’acquisizione del titolo, e ben 54,5 milioni di euro per colmare la voragine debitoria e il Credito sportivo per il mutuo su Torre del grifo village. La cordata di Pagliara e Pellegrino ha elaborato un progetto sportivo per riportare il Catania nei massimi campionati.