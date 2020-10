L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli infortuni del Palermo. Sono cinque ai box, tutti per problemi muscolari, motivo per cui il campo in erba sintetica del “Pasqualino” è finito sul banco degli imputati.

Marconi è l’ultimo di un elenco preoccupante. Un problema che il tecnico non ha mai nascosto.





Anche la prossima trasferta a Bisceglie vedrà i rosa giocare su un terreno di gioco classico e ciò potrebbe comportare complicazioni.