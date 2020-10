L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inizio shock del Palermo. In passato, i rosa la squadra ha rimediato ad una partenza horror come quella di quest’anno. Un pareggio e due sconfitte dopo tre partite giocate sono qualcosa di inedito per il club.

Nella stagione 1989/90, chiusa al quinto posto, così come nel 1992/93, l’anno del doppio trionfo in campionato e Coppa Italia di C, i rosa riuscirono a rimettersi in carreggiata. Nella stagione 1993/94, con Nicolini in panchina, il primo punto arrivò dopo cinque giornate, così come il primo gol.





Nel 2012/13 e nel 2016/17 un inizio identico fu il preludio alla retrocessione, ma Il Palermo ha raccolto un punto nelle prime tre partite anche nella stagione 2010/11, chiusa all’ottavo posto in Serie A e con una finale di Coppa Italia.