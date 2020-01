Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, ieri ha dato l’addio al calcio. L’estremo difensore è stato il portiere con più presenze in A nella storia dei rosanero, l’ex Chievo si ritira dopo più di 600 partite. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione, con il numero che è stato più volte vicino a un ritorno in Sicilia, prima con Baccaglini e poi con Mirri che l’aveva chiamato in estate per la rinascita del Palermo. Le presenze in Serie A con i rosanero sono 85, i rosa hanno voluto ricordare l’esperienza di Sorrentino con la maglia rosanero con un post pubblicato sulla pagina Facebook della società di Viale del Fante, scrivendo: «Quante ne abbiamo passate insieme, tra gioie e dolori – con un video che ripercorre alcune delle sue parate in rosanero – in bocca al lupo per il tuo futuro». Anche l’attuale portiere rosanero, Pelagotti, ha voluto salutare l’ex Chievo sui social: «Attacca i guanti al chiodo uno dei portieri che ha lasciato un segno indelebile». I primi mesi nel Palermo sono stati difficili, quell’errore contro il Bologna che segnò la retrocessione dei rosanero in Serie B. Nel campionato cadetto poi la grande risalita, con 32 partite giocate e 16 cleen sheet. In Serie A molti si ricordano lo scontro con Ballardini che portò all’esonero del tecnico, daa leader, si chiarì con l’allenatore , che tornò per tentare una salvezza quasi impossibile, divenuta realtà in un Palermo-Verona ancora impresso nella memoria dei tifosi rosanero. Un 3-2 al cardiopalma, con un Sorrentino decisivo in più occasioni,fino alle lacrime del dopo gara. Il pellegrinaggio da Santa Rosalia, all’indomani di quella partita, resta il suo ultimo gesto da «palermitano». Da adesso, per lui, inizierà invece una nuova vita. Tra due settimane sarà al corso per direttore sportivo e chissà se in questa veste non potrà esserci un suo ritorno a Palermo, in futuro.