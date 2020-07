L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli aiuti nei confronti dei più bisognosi. Il Comune di Palermo è pronto a mettere a disposizione 13 milioni di euro, si tratta della tranche di 100 milioni di finanziamenti approntati dalla Regione in pieno lockdown. Il bando è pronto e verrà pubblicato già in settimana. Si tratta di buoni spesa-voucher che consentiranno l’acquisto di beni di prima necessità: dagli alimenti ai prodotti farmaceutici e per l’igiene personale e domestica, bombole del gas. I buoni avranno questo valore: 300 euro per un nucleo con una sola persona, 400 con due familiari, 600 tre persone, 700 per famiglie con quattro persone, 800 con cinque o più componenti.