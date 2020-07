L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle fughe dei migranti dai centri di accoglienza, nonostante la quarantena precauzionale. Aumenta la tensione politica, con le accuse di Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, verso Roma. «Cinque uomini dell’Asp, due dell’Usmaf. La Regione ha fatto 180 tamponi

sui migranti dell’Ocean Viking al largo di Pozzallo e si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale. Ma voglio ringraziare i medici dell’Asp di Ragusa e il direttore Aliquó. Qualcuno a Roma però dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l’Usmaf non ha personale per adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito».