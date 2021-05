L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno di Ruggero Razza alla guida della Sanità siciliana.

Lo ha annunciato Musumeci e lo ha confermato lo stesso ex assessore. «La vicenda in cui è stato coinvolto Razza non riguarda un reato associativo né uno di gravità tale da risultare ostativo a un ritorno in giunta. Tra l’altro qui si parla di ipotesi di reato, e un avviso di garanzia non è certezza di colpevolezza. Perciò gli ho chiesto di tornare a dare il proprio contributo». «Sto riorganizzando la mia vita. È chiaro che ormai andiamo nella direzione di un ritorno in giunta. La prima volta che entrai in giunta fu una scelta di Musumeci. Oggi è un atto di coraggio, che non può prescindere da aspetti familiari» spiega Razza.





Musumeci ha anche annunciato che si ricandiderà nel 2022 mandando messaggi precisi ai naviganti.