L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Fase 2 in Sicilia. Rientri in Sicilia e al lavoro, spostamenti da comune a comune anche per la spesa, trasferimenti per l’estate e nelle seconde case, addestramenti delle unità cinofile, traslochi e cantieri di lavoro. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha chiarito che il rientro in Sicilia può essere ammesso presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Le disposizioni sanitarie prevedono un periodo obbligatorio di 14 giorni di isolamento. Gli ambulanti potranno vendere nei mercati all’aperto ma soltanto generi alimentari e gli operatori sono tenuti all’uso costante di mascherina e guanti monouso.