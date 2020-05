L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla celebrazione delle messe a partire dal 18 maggio, seppure in maniera contingentata, a distanza di sicurezza e con l’obbligo della mascherina. Il testo ha visto la collaborazione tra la Cei, il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Sarà il parroco a stabilire il numero massimo di persone da potere accogliere, tenendo conto che all’interno della chiesa è necessario rispettare una distanza di almeno un metro. Non è consentito l’ingresso a chi manifesta sintomi influenzali o respiratori o in presenza di temperatura corporea da 37,5° in su, ma non è prevista la presenza di termoscanner. All’entrata dovranno essere disponibili liquidi igienizzanti. Obbligatoria l’igienizzazione dei locali e delle superfici,acquasantiere vuote e niente scambio di segno di pace. Non dovranno essere distribuiti libretti per i canti o altri sussidi.