L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni del governatore siciliano Musumeci, pronto a premere per la riapertura di barbieri e parrucchieri: «Questo governo ha tirato fuori con soddisfazione da una condizione di emergenza una comunità che è stata protagonista di questo esito non traumatico e non drammatico. Ma i più bravi sono stati i siciliani. Noi abbiamo mantenuto la linea del rigore ma se i siciliani non fossero stati obbedienti e responsabili tutto sarebbe stato a carte e quarant’otto. Conviviamo con il virus, ancora vedo molta gente senza mascherina per la strada e senza guanti nei negozi», ha ricordato il presidente della Regione. Quindi l’annuncio della nuova ordinanza. In arrivo «a metà del mese». «Abbiamo chiesto in questi giorni di fare aprire parrucchieri e barbieri e crediamo che possano aprire anche i negozi al dettaglio e possono riaprire nelle giuste modalità tante altre attività. Con la finanziaria abbiamo messo a disposizione tante risorse. Sono convinto che mantenendo il senso di responsabilità noi possiamo allargare la maglia»,