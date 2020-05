L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 8 maggio 2016. Il Palermo conquistò un punto al “Franchi” contro la Fiorentina, superando in classifica il Carpi. I rosa giocarono la solita partita in apnea per tutti i novanta minuti. Neanche un tiro in porta da parte dei rosa, capaci di farsi vivi nell’area viola solamente con un girata senza pretese di Gilardino, verso la fine del primo tempo. Andava in scena il sorpasso alla penultima curva. Quello che permise ai rosa, seppur soltanto per un anno, di conservare il proprio posto in Serie A.