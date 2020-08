L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della nave per la quarantena dei migranti in arrivo nella regione.

Il Viminale, è alla ricerca di un’altra imbarcazione, di dimensioni minori, che sarà trasferita in Calabria. Luigi Di Maio è tornato all’attacco chiedendo al comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di «sospendere uno stanziamento di 6,5 milioni» per il governo di Tunisi in attesa di una svolta «nella collaborazione chiesta alle autorità». «C’è il rischio enorme di una nuova ondata di sbarchi che l’Italia non può permettersi – ha aggiunto il ministro – anche per il rischio sanitario. Sono inutili gli slogan o le urla, serve una piano concreto per affrontare questa questione».