L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione sbarchi in Sicilia. Trentatrè migranti positivi sono arrivati ieri a Palermo per passare il periodo di quarantena all’hotel San Paolo Palace di via Messina Marine.



Da Lampedusa, cinque migranti, affetti dal Coronavirus e asintomatici, sono atterrati all’aeroporto Falcone e Borsellino in due distinte operazioni con un aereo dell’Aeronautica Militare attrezzato per il biocontenimento. Altri ventotto, tutti positivi ma in buone condizioni di salute – scrive il quotidiano -, temporaneamente ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle e immediatamente separati dagli altri immigrati, sono giunti nella notte a Palermo con le ambulanze speciali predisposte con filtri e particolari protezioni anti Covid.