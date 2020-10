L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giovanni Corsello, direttore del dipartimento Materno infantile del Policlinico: «I bambini sotto i sei anni non hanno l’obbligo di portare la mascherina, non perché vi siano controindicazioni ma solo perché non hanno ancora raggiunto il livello di consapevolezza e potrebbero usare la mascherina come strumento di gioco e non come fattore di protezione. I sintomi nei bambini al di sotto dei sei anni sono di solito molto lievi e somigliano a quelli delle altre infezioni respiratorie».

«Sicuramente il bambino che è sintomatico deve essere protetto, deve stare a casa e deve essere trattato con l’antipiretico. Deve essere gestito in sinergia con il pediatra di famiglia e proprio per questa ragione, quest’anno si consiglia fortemente e vivamente la vaccinazione antinfluenzale in modo da ridurre l’impatto delle forme respiratorie e dare una protezione in più nei confronti dell’influenza».





«Si è favorito l’uso delle mascherine al di sopra di sei anni o se vi è la possibilità di coinvolgere il bambino, anche sotto i 6 anni, in modo consapevole è sicuramente un fattore di protezione e non ci sono rischi legati all’uso del dispositivo di protezione individuale. Solo nei bimbi molto piccoli ci può essere il rischio che la mascherina venga assunta all’interno del cavo orale proprio perché il piccolo lo utilizza come mezzo di gioco e non come mezzo di protezione».