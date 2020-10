L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Villafrati non è più zona rossa.

A Mezzojuso due coniugi ottantenni sono deceduti a causa del Covid a distanza di poche ore: di mattina la moglie, in serata il marito.





Ancora una volta sono le scuole ad essere prese di mira dal Coronavirus. L’ultimo caso, in ordine cronologico, riguarda un’insegnante della scuola media «Luigi Capuana» di via del Fervore, che è risultata positiva al Covid-19 dopo aver fatto il tampone in un laboratorio d’analisi privato.